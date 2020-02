Trotz der massiven Preiserhöhung bleibt der MX-5 finanziell wohl für viele Kunden attraktiv. Sein einziger direkter Wettbewerber – der baugleiche Fiat 124 – ist Ende 2019 vom Markt genommen worden. Alle anderen potenziellen Konkurrenten fahren in einer ganz anderen Preisklasse – finanziell ist der knapp 33.600 Euro teure Audi TT Roadster dem Japaner am nächsten. Allerdings steht auch der Ingolstädter wohl vor dem Produktions-Aus.

Der Mazda MX-5 wird zum kommenden Sommer deutlich teurer. Die günstigste Variante des kleinen Roadsters kostet ab sofort 25.200 Euro (alle Preise netto) und damit rund 7.000 Euro mehr als zuletzt. Im Gegenzug verfügt der Zweisitzer in der Basisvariante über mehr Ausstattung, darunter LED-Licht, Tempomat und Ledersitze. Für den Antrieb steht der bekannte 1,5-Liter-Benziner mit 132 PS zur Verfügung. Wer den 2,0-Liter-Benziner mit 184 PS will, muss die höhere Ausstattungslinie "Selection" (unter anderem Bose-Soundsystem und Matrix-LED-Licht) für mindestens 28.600 Euro wählen.

