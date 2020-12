Flottenbetreiber müssen sich umstellen: In vier Jahren ist laut einer Prognose des CAM jeder vierte Neuwagen elektrifiziert.

Das E-Auto hat 2020 die Nische verlassen – und gewinnt weiter an Bedeutung. Bis 2025 könnte jeder vierte Neuwagen in Deutschland elektrisch angetrieben sein, prognostiziert eine Analyse des Center of Automotive Management (CAM). Für das laufenden Jahr rechnen die Experten mit 350.000 E-Auto-Neuzulassungen, wobei der neuerliche Lockdown und die Schließung des Autohandels die Zahl etwas verringern könnte.

Der CAM-Untersuchung zufolge steigen die Neuzulassungen für reine E-Autos um gut 170 Prozent auf rund 171.000 Einheiten. Der Marktanteil wächst von 1,75 auf 6 Prozent. Plug-in-Hybride legten um 313 Prozent auf rund 186.000 Fahrzeuge und einen Marktanteil von 6,6 (1,26) Prozent zu.

Für das kommende Jahr rechnet das CAM mit einem moderaten Wachstum der E-Fahrzeugzulassungen in Deutschland. Demnach wird ein Neuwagenabsatz von rund 480.000E-Autos im Jahr 2021 erwartet, was einem Anteil von 15 Prozent an den Neuzulassungen von geschätzten 3,3 Millionen Pkw entspricht. Reine E-Autos und Plug-in-Hybride machen jeweils die Hälfte der Fahrzeuge aus. Bis zum Jahr 2025 wird der E-Fahrzeug-Anteil auf 27 Prozent der Neuverkäufe ansteigen, wobei davon rund 65 Prozent reine Elektroautos sein dürften.