Elektroautos in Deutschland 2019

Als Antrieb verfügt die Studie über einen 2,0-Liter-Vierzylinderbenziner mit 224 PS, wie er aus den anderen, bereits erhältlichen Modellen auf A-Klasse-Basis bekannt ist. Das Serienmodell dürfte das Angebot aus der gleichen Quelle auffüllen. Allradantrieb, in der Studie selbstverständlich vorhanden, wird es beim fertigen GLB zumindest als Option geben.

Die Studie will allerdings nicht nur variabel und geräumig, sondern auch schick sein, bietet daher innen viel Nubukleder, offenporiges Holz und gebürstetes Metall. Äußerlich präsentiert sich der GLB im robusten Geländewagenstil, womit er sich deutlich vom urbaneren Lifestyle-Modell GLA absetzt.

Gegenüber dem auf gleicher Technikplattform stehenden GLA ist der GLB mit 4,63 Metern gut 20 Zentimeter länger, wovon ein Teil auch auf das Konto des gestreckten Radstands geht. Insgesamt ist das Kompakt-SUV nun fast so lang wie das Mittelklassemodell GLC, bietet anders als dieser aber eine dritte Sitzreihe, so dass bis zu sieben Insassen Platz haben. Auch verschiebbares Gestühl in Reihe zwei mit verstell- sowie umlegbare Lehnen sollen den Willen zu erhöhtem Alltagsnutzen zeigen.

