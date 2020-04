Wechsel an der Spitze

Streetscooter Wechsel an der Spitze

PS-Team-Geschäftsführer Heinz Moritz bleibt Personalchef und führt die operativen Geschäfte. Nach einer auf ein Jahr festgelegten Übergangszeit mit Doppelspitze wird er die Unternehmensleitung aus Altersgründen abgeben und in den PS-Team-Beirat wechseln, der in den kommenden Monaten gegründet wird.

Marco Reichwein, 49, trat zum 1. April 2020 in die Geschäftsführung des Prozessdienstleisters PS Team ein. Er soll das Unternehmen gemeinsam mit Geschäftsführer Heinz Moritz lenken. Mittelfristig will das Unternehmen das team verjüngen und sich stärker international ausrichten. Reichwein übernahm die Verantwortung für die Business Units Fleet, Financial Institutions und Manufacturer sowie für den internationalen Vertrieb. Er leitete zuletzt die Telematik-Sparte von Schmitz Cargobull.

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw