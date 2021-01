The Mobility House

The Mobility House Robert Hienz wird CEO

The Mobility House

Mit der Berufung von Denis Hert als Chief Information Officer in die Geschäftsführung betont PS Team die Bedeutung von SaaS-Produkten und IT-Dienstleistungen für die Weiterentwicklung des international agierenden Prozessdienstleisters. Herth war die letzten Jahre für die Bereiche Innovation und IT und die dort entstandenen webbasierten Softwarelösungen für das Flottenmanagement, für Fahrzeughersteller und Finanzdienstleister sowie Apps, die die Digitalisierung der gewerblichen Mobilität zuständig. Darüber hinaus verantworte er eine Reihe von strategischen Projekten im Bereich E-Government.

Der Prozessdienstleister PS Team beruft Dennis Herth als CIO in die Geschäftsleitung.

