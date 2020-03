Wechsel an der Spitze

Streetscooter Wechsel an der Spitze

Wechsel an der Spitze

2010 übernahm Eric Wirtz die Aufgabe, den Vertrieb von PS-Team auszubauen und weitere Märkte in Europa zu erschließen. Nun leitet er zusätzlich zum internationalen Vertrieb die Business Unit Manufacturer. Dort bündelt PS-Team für Hersteller und Importeure zahlreiche Prozesse, die die Fahrzeugproduktion und Auslieferung sowie den Handel unterstützen sollen. Als Beispiel nennt PS-Team den Druck der Händlerkorrespondenz inklusive Fahrzeugdokumente (Zulassungsbescheinigung, CoC). Ein weiterer Bereich sei die Koordination von Zusatzdiensten für Mitarbeiter-, Pool-, Dienst- und Pressefahrzeuge wie etwa die Zulassung, Ein- und Aussteuerung sowie das Remarketing. Hinzu komme die Auditierung von Verkaufsförderungen in den Händlerbetrieben.

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw