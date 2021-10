Jan Oehmicke übernimmt Leitung in DACH

Neuer Vice President bei MG Jan Oehmicke übernimmt Leitung in DACH

Führungswechsel in Deutschland

Arval richtet Vertrieb neu aus Führungswechsel in Deutschland

PS Team berief zum 1. Oktober 2021 Kartsen Hennig zum Director Customer Service berufen. Er bringt Erfahrungen sowohl aus der Leasing- als auch aus der Fuhrparkwelt mit und verantwortete in den vergangenen zwei Jahren den Kundenservice der PSA Bank Deutschland. Weitere Stationen waren der KFZ-Bereich bei einem Versicherungsmakler und die Sixt Leasing SE. Yvonne Bremer, seit Oktober 2021 Head of Customer Service bei PS Team, bekleidete über 16 Jahre verschiedene Positionen bei Hertz .

Mit Karsten Hennig und Yvonne Bremer holt sich der Serviceprovider für Großflotten zwei weitere Spezialisten an Bord.

