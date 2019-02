Mit der kompletten Übernahme will PSA Synergien zwischen dem Travelcar-Team und dem eigenen Konzern schaffen. So soll sich Travelcar schneller verbreiten und die Services weiter optimieren. "Travelcar ist mit einer Million Nutzern ein enormer Erfolg", so Brigitte Courtehoux, Senior Vice President Connected Services and New Mobility Solutions bei PSA. "Mit dieser Übernahme investieren wir in die Entwicklung eines effizienten, nachhaltigen Ökosystems für Mobilitätsdienste."

Travelcar bietet Park- und Autovermietungslösungen. Mit 5.000 Partner-Parkplätzen und Zehntausenden Mietwagen habe das Unternehmen bereits mehr als eine Million Kunden in über 60 Ländern gewonnen. Sämtliche Services stehen über eine einheitliche digitale Plattform zur Verfügung. "Wir sind stolz darauf, die Unternehmensgeschichte mit der Groupe PSA und allen Travelcar-Teams fortschreiben zu können", sagt Ahmed Mhiri, Gründer von Travelcar. "Wir freuen uns sehr, an all den innovativen Lösungen zu arbeiten, die wir unseren Nutzern dank dieser Allianz anbieten können."