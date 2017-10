Nissan legt sein Kompaktmodell Pulsar in einer "Black Edition" auf. Bei diesem Sondermodell sind Außenspiegel und Scheinwerfereinfassungen in Schwarz gehalten, die gleiche Farbe findet sich an den 18-Zoll-Leichtmetallfelgen. Außerdem zählen Teilledersitze, Navigationssystem und DAB-Radio zur Ausstattung. Für den Antrieb stehen ein 1,2-Liter-Turbobenziner mit 115 PS sowie ein 110 PS starker 1,5-Liter-Diesel zu Wahl. Die Preise starten bei 22.218 Euro netto, den Kundenvorteil gegenüber dem Einzelkauf der Extras gibt der Hersteller mit 336 Euro an.

Das neue Sondermodell soll dem Pulsar-Absatz wieder etwas Schwung verleihen. Der recht konventionell gestrickte Fünftürer spielt für die auf Crossover spezialisierte Marke in Deutschland nur eine Nebenrolle, im bisherigen Jahresverlauf ist die Nachfrage nach diesem Modell weiter gefallen, um knapp 13 Prozent auf rund 4.200 Neuzulassungen.