Das geht nun nicht mehr. Gelöscht ist gelöscht, sagt das Bundesverwaltungsgericht und spricht in diesem Zusammenhang von einem Verwertungsverbot. Maßgeblich sei nicht der Tattag, sondern der der Verwaltungsentscheidung. In dem verhandelten Fall konnten einem Autofahrer daher vier Punkte nicht mehr angerechnet werden, so dass er seine Fahrerlaubnis behalten durfte. (Az.: BVerwG 3 C 14.19)

Bereits gelöschte Punkte zählen nicht. Diese eigentliche Selbstverständlichkeit hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig nun noch einmal bekräftigt. In der Vergangenheit hatten sich Behörden bei der Anordnung von Nachschulung oder Führerscheinentzug gelegentlich auf bereits verfallene Flensburg-Einträge bezogen.

