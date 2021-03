Neues Förderprogramm in Sicht

Das neueste Projekt der E-Pioniere aber ist darauf gar nicht angewiesen: Der Elion nämlich, der mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 2,5 bis 3,0 Tonnen die Produktpalette nach unten abrundet. Er rollt nicht in Augsburg aus der Halle, sondern in Stallhofen nahe Graz in Österreich.

Anfang des Jahres war es endlich soweit: Die Augsburger Quantron AG konnte ihre neue Firmenzentrale beziehen – einen stattlichen, modern eingerichteten Bürokomplex, den man sich mit Hama Trucks teilt. 3.000 Quadratmeter misst allein das Areal, in dem hier Produktion und Werkstatt untergebracht sind. 500 Bestandsfahrzeuge sollen so jährlich zu lokal emissionsfreien Lkw, Bussen und Transportern umgerüstet werden können.

