Neben der Auslieferung von neuen Fahrzeugen bietet Quantron Interessenten auch die Umrüstung von entsprechenden Gebraucht- und Bestandsfahrzeugen an. Zumindest die vollständige Elektrifizierung dürfte dann laut Bundesverkehrsministerium ab Juli dieses Jahres mit einem Zuschuss von bis zu 80 Prozent der Kosten förderfähig sein.

Quantron bietet den Q-Light-Transporter als Plug-in-Hybrid in verschiedenen Größen mit Gesamtgewichten zwischen 3,5 und 7 Tonnen an. Die Batteriekapazität liegt wahlweise zwischen 20 und 29 kWh, die Ladeleistung wird auf 6,6 kW beziffert. Damit ergibt sich eine Ladedauer von 3,5 bis 5 Stunden. Die Nutzlast wiederum beziffern die Augsburger auf maximal 3.400 Kilogramm.

Die Elektro-Pioniere der Quantron AG aus Augsburg bieten die Kastenwagen-Variante ihres Q-Light-Transporters jetzt auch als Plug-in-Hybrid an. Der Transporter auf Basis des Iveco Daily kommt damit laut Hersteller auf eine rein elektrische Reichweite von bis zu 70 Kilometern. Die Höchstgeschwindigkeit im Elektro-Modus mit 120 kW und 1.150 Nm Drehmoment liegt bei 80 km/h. Damit soll der Q-Light mit Plug-in-Hybridantrieb ideal sein für nachhaltige Transportdienste im Stadtverkehr.

