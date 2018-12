RACR Fleet wird über eine Weboberfläche bedient und ist so von überall verfügbar. Interessierte Unternehmen können einen kostenlosen Demoaccount anfordern. Die Vollversion, die zusätzliche Funktionen im Bereich des Kostenmanagements und Reportings bietet, kostet ab 4,99 Euro pro Fahrzeug und Monat, die Basisversion läuft kostenlos.

Who is Who Pkw