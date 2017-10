Der Diesel ist in Verruf geraten. Er sei schmutzig und die Angaben zur Abgasmessung von den Herstellern geschönt. Schon rollt die grüne Welle an und alle schwärmen vom Plug-in Hybriden als Firmenwagen. Dass dessen Fabelverbrauchswerte aber ebenfalls nur Schall und Rauch sind, ignorieren viele Unternehmen. Doch die Differenz zwischen NEFZ- und realem Verbrauch im Straßenverkehr fällt beim Teilzeitstromer noch verheerender aus, wie jetzt eine Studie des Anbieters von Mobilitätslösungen TMC zeigt.





Insgesamt überprüfte TMC den Verbrauch von sieben Plug-in-Hybrid-Modellen verschiedener Marken im regulären Einsatz von Flotten in Großbritannien. Statt der versprochenen 2,2 Liter pro 100 km verbrauchten die Plug-in Hybride tatsächlich durchschnittlich 6,3 Liter Kraftstoff, was einem CO2-Ausstoß von 168 g/km entspricht. In einer Studie Anfang des Jahres wurden die Realverbräuche von 20.000 Diesel-Fahrzeugen gemessen. Diese kamen umgerechnet auf eine CO2-Emission von 159 g/km, liegen somit sogar unter den Werten der Plug-in Hybride. Wie aus der Studie hervorgeht, werden Plug-in Hybride nur selten, teilweise sogar gar nicht mit Strom nachgeladen. Außerdem seien Plug-in Hybride zu oft auf Langstrecken im Einsatz.