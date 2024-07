Reifen ohne Ruß von Nokian Tyres Maximal nachhaltig mit neuem Material?

Aus Umwelt-Gesichtspunkten wäre ein Reifen mit weniger Ruß-Anteilen ein großer Schritt: Der Reifenhersteller Nokian Tyres hat nun gemeinsam mit dem finnischen Unternehmen UPM den ersten Konzeptreifen aus erneuerbarem Material auf Basis von Lignin, einem Pflanzenabfallprodukt aus der Papierindustrie, entwickelt. Dieser Stoff könnte künftig einen erheblichen Teil des in der Reifenproduktion verwendeten Rußes zu ersetzen – und somit den Verbrauch an fossilen Materialien reduzieren und die Kohlenstoffemissionen bei der Reifenherstellung senken. Im Konzeptreifen wird der gesamte fossile Ruß in den Seitenwänden des Reifens durch den neuen Rohstoff ersetzt.

Neues Material: Besser als Ruß?

Derzeit wird Ruß als verstärkender Füllstoff in Reifen verwendet, um Eigenschaften wie Festigkeit und Elastizität zu verbessern. Ersten Labortests zufolge soll das neue Material Eigenschaften aufweisen, die denen von herkömmlichem Ruß überlegen sind. Der Ersatz eines erheblichen Teils des derzeit in Reifen verwendeten Rußes durch den neuen nachwachsenden Füllstoff bietet ein großes Potenzial für nachhaltigere Reifen, da Füllstoffe etwa 30 Prozent der Rohstoffe eines Reifens ausmachen.

Recycling-Anteil auf 50 Prozent erhöhen

„Wir arbeiten ständig an Innovationen, die uns unserem Ziel näherbringen, den Anteil an recycelten oder erneuerbaren Rohstoffen in Reifen bis 2030 auf 50 Prozent zu erhöhen. Seit 2022 stammt ein Teil des von Nokian Tyres verwendeten Rußes aus recycelten Materialien. Wir sehen Lignin als eine vielversprechende Alternative zu herkömmlichem Ruß und hoffen, dass in Zukunft auch ligninbasierte erneuerbare Füllstoffe in Reifen zum Einsatz kommen und den steigenden Anteil an recyceltem Material ergänzen“, erklärt Teemu Soini.