Vorstand für Vertrieb, Marketing, After Sales bei VW

Vorstand für Vertrieb, Marketing, After Sales bei VW Klaus Zellmer löst Jürgen Stackmann ab

Frauke Wieckberg (46) leitet ab 2021 die rund 600 Reifen- und Autoservicebetriebe von Vergölst. Wieckberg folgt auf Lars Fahrenbach, der die Continental-Töchter seit 2016 leitete. Die Diplom-Ökonomin sei Expertin in Vertrieb, Controlling und dem Automotive Aftermarket und seit 22 Jahren Teil des Continental-Konzerns. Aktuell verantwortet sie bei Continental das Reifenersatzgeschäft mit Kunden aus dem Bereich Autohaus und Lkw-Handelsniederlassungen.

Zum 1. Januar 2021 übernimmt Frauke Wieckberg die Leitung von Vergölst und der Contitrade-Gesellschaften in Österreich, der Schweiz und Belgien.

Reifendienst Vergölst Wechsel an der Spitze

Angebot des Monats

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

Who is Who Pkw