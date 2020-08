Größere Räder in Süddeutschland

Die Preisunterschiede zwischen dem chinesischen und runderneuerten Reifen sind nicht hoch. So kostet der Goodride in den Online-Portalen rund 47 Euro, der mittlerweile aus dem Angebot genommene Runderneuerte lag auf ähnlichem Preisniveau. Für den Goodyear-Reifen müssen Interessenten rund 74 Euro bezahlen.

Auch auf der nassen Kreisbahn schlägt sich der Premiumreifen besser als die günstigeren Wettbewerber. Beim Aquaplaningtest (8 Millimeter Wassertiefe) hält jedoch der Chinese am längsten die Verbindung zur Straße. Er verliert beim Tempo 82,4 den Grip, der Goodyear bei 79,3 km/h und der Runderneuerte bei 78,2 km/h.

Der TÜV Süd hat in Zusammenarbeit mit der Schweizer Fachzeitschrift "auto-illustrierte" Reifen aus unterschiedlichen Preissegmenten getestet und verglichen. Neben dem Premiumreifen EfficientGrip Performance 2 wurden die Low-Budget-Reifen, der chinesische Goodride SA37 Sport und der runderneuerte King-Meiler Streax, hinsichtlich ihrer Brems-Eigenschaften bei trockener und nasser Fahrbahn sowie ihrem Dynamiktestverhalten auf einer nassen Kreisbahn sowie bei Aquaplaning geprüft. Außerdem simulierten die Tester auf einem Prüfstand einen Dauerhaltbarkeitstest. Die Reifen der Größe 225/45 R17 verfügen über die Geschwindigkeitsfreigabe W (bis 270 km/h).

Bei Reifenkauf sollten Autobesitzer nicht geizig sein. Billig-Angebote schwächeln bei Sicherheitstest, so ein TÜV-Test.

