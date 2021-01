Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

Alle Elektroautos in Deutschland (2021) Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

E-Auto MG ZS im Test So fährt der Billigstromer aus China

Elektromarke Mia Neustart in Sicht?

Reine Luft wie in einem Operationssaal – das verspricht das neue Innenraum-Filtersystem des Mercedes EQS. In der elektrischen Oberklasselimousine setzt der Konzern erstmals einen hocheffektiven HEPA-Filter ein, der kleinste Staubteilchen und Viren aus der Atemluft filtert. Bislang war die Technik lediglich bei Modellen des US-Elektropioniers Tesla zu haben.

Saubere Atemluft wird in Zeiten von Corona und hoher Schadstoffbelastung immer wichtiger. Mercedes-Kunden sollen künftig besonders frei aufatmen können.

