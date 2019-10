Top 10 in Firmenflotten

Top 10 in Firmenflotten Die beliebtesten großen SUV

Neuzulassungen in EU

Neuzulassungen in EU Dieselanteil sinkt weiter

Neuzulassungen in EU

Im September beantragten mehr Autokäufer als je zuvor den Kaufbonus für elektrifizierte Autos. Wider erwarten lagen dabei in der Statistik nicht die Plug-in Hybride vorne.

Who is Who Pkw