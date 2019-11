Shell in Neckarsulm

Shell in Neckarsulm Diesel aus Speisefett

Mehr Effizienz bei der Bremskraft-Rückgewinnung verspricht eine neue 48-Volt-Batterie des Zulieferers Mahle. Der Akku für Mildhybridfahrzeuge weist eine besonders hohe Lade- und Entladerate von bis zu 20 Kilowatt auf. Eine leistungsfähige Kühlung soll dabei eine hohe Lebensdauer des 0,5 kWh großen Akkus garantieren. Aktuell befindet sich ein Prototyp im Labortest, in Kürze sollen Überprüfungen an Bord eines Fahrzeugs stattfinden.

Nicht gespeicherte Energie verpufft bei der Bremskraft-Rückgewinnung einfach. Ein Zulieferer will die Verluste nun minimieren.

