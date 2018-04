Benecke folgt in dieser Funktion auf Aurélie Tournan, die zum gleichen Zeitpunkt eine neue Funktion innerhalb der Renault Organisation übernimmt. Ralf Benecke berichtet in seiner neuen Funktion direkt an den Vorstandsvorsitzenden von Renault Deutschland, Uwe Hochgeschurtz.

Ralf Benecke (38) studierte Wirtschaftsingenieurwesen an den Universitäten Braunschweig und Compiègne (Frankreich). Nach Abschluss seines Studiums mit deutsch-französischem Doppeldiplom begann Benecke 2007 als Trainee bei Renault Deutschland. Nach Stationen in den Bereichen Technik, Produktmarketing und Vertriebsaußendienst wurde er Ende 2014 Abteilungsleiter Strategische Projekte. Zuletzt war Ralf Benecke seit Juli 2016 Direktor Marketing der RCI Banque Deutschland in Neuss.

Aurélie Tournan (36) ist seit 2005 für Renault tätig. Nach Abschluss ihres Betriebswirtschafts-Studiums an der Ecole Supérieure in Rouen (Frankreich) arbeitete sie zunächst für Renault Österreich. Dort bekleidete sie bis August 2013 verschiedene Positionen in den Bereichen Aftersales und Teile/Zubehör. Seit September 2013 verantwortete sie die Abteilung Kunde für das Renault Vertriebsgebiet Central (Österreich und Schweiz).