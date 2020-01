Elektroautos in Deutschland 2020

Elektroautos in Deutschland 2020

Zu Preisen ab 28.235 Euro (alle Preise netto) startet Mitte 2020 die Plug-in-Hybridvariante des von Renault neu aufgelegten Captur. Für den Antrieb des Mini-SUV sorgt eine Kombination aus einem 1,6-Liter-Benziner und zwei Elektromotoren mit zusammen 158 PS. Die Reichweite des Captur E-Tech gibt der Hersteller mit 50 Kilometern an, zur Ausstattung zählen unter anderem Klimaautomatik, 17-Zoll-Räder und Zweifarb-Lackierung.

