Zuletzt hatte Renault den Kleinwagen Clio und den kompakten Mégane in einer "R.S. Line" aufgelegt. Letzterer ist aktuell das einzige Modell der Franzosen, dass es zusätzlich in einer echten "R.S."-Variante gibt, die neben dynamischer Optik auch einen speziellen Sport-Motor bietet.

Renault legt den kleinen Crossover Captur in der sportlich eingekleideten „R.S. Line“ auf. Zu den äußerlichen Merkmalen zählen eine veränderte Frontgestaltung mit Luftleitblech und Wabenkühlergrill, ein Heckdiffusor und 18-Zoll-Felgen. Innen finden sich rote Zierelemente an Sitzen und Armaturenbrett. Für den Antrieb stehen ein 140 PS starker Benziner sowie ein Plug-in-Hybrid mit 158 PS zur Wahl. Die Preise starten bei 22.605 Euro netto.

