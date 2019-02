Zu Preisen ab rund 21.500 Euro netto bietet Renault ab sofort sein Mini-SUV Captur als Sondermodell "Version S" an. Einzig verfügbare Motorisierung ist ein 150 PS starker Benzinmotor, wahlweise mit Handschalt- oder Doppelkupplungsgetriebe. Unter anderem 17-Zoll-Alus und Schwarzakzente sollen das gehobene Leistungsniveau optisch betonen. Im Innenraum finden sich Extras wie Alcantara-Stoff-Polsterung, Aluminium-Pedalerie, blaue Ziernähte an Lenkrad und Schalthebel, Klimaautomatik, Sitzheizung vorn, Parkpiepser, Rückfahrkamera, Infotainmentsystem, DAB+-Radio und ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem.

