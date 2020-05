Preislich siedelt sich die neue Spritspar-Ausführung am oberen Ende der Clio-Preisliste an, die aktuell bei 11.260 Euro startet. Zur Ausstattung zählen 16-Zoll-Felgen, digitale Instrumente und Klimaanlage. Die wichtigsten Konkurrenten sind Toyota Yaris Hybrid (ab 17.344 Euro) und Honda Jazz (ab 18.487 Euro).

Zu Preisen ab 18.857 Euro (alle Preise netto) ist ab sofort die Hybridvariante des Kleinwagens Renault Clio bestellbar. In dem "E-Tech" genannten Modell arbeitet ein 1,6-Liter-Benziner mit zwei Elektromotoren zusammen, gemeinsam treiben sie mit bis zu 140 PS die Vorderachse an. Laut Hersteller sollen im Stadtverkehr bis zu 80 Prozent aller Wege rein elektrisch zurückgelegt werden können, den Kraftstoffverbrauch gibt Renault mit 3,6 bis 4,0 Litern auf 100 Kilometern an.

Renault bringt die hybridisierte Variante des Clio zum Händler. Der Neue soll in der Stadt hauptsächlich elektrisch unterwegs sein.

Renault Clio Hybrid Fast emissionsfrei in der Stadt

