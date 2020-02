So sieht das SUV aus

Kia Sorento 2020 So sieht das SUV aus

So sieht das SUV aus

Der kleine Diesel wird nur mit der zweiten Ausstattungslinie Experience angeboten und kostet ab 16.336 Euro (alle Preise netto), für das den zwei höchsten Komfortniveaus (Intens, Edition One) vorbehaltene 115 PS-Triebwerk werden mindestens 18.647 Euro fällig. Beide Motoren sind an ein manuelles Sechsganggetriebe gekoppelt. Im Laufe des Jahres ergänzt eine sparsame Hybrid-Benzinervariante mit einer Systemleistung von 140 PS das Motorenangebot des Clio.

Der seit September 2019 in der fünften Generation erhältliche Renault Clio ist nun doch neben Drei- und Vierzylinder-Benzinern mit Dieselmotoren zu haben. Anfang März steht für den Kleinwagen der bereits aus anderen Modellen bekannte 1,5-Liter-Selbstzünder in zwei Ausbaustufen (85 PS und 115 PS) zur Wahl. Den Durchschnittsverbrauch gibt Renault nach WLTP mit Werten von 3,6 bis 3,8 Litern an; der CO2-Ausstoß beträgt zwischen 95 und 101 g/km, so dass die Selbstzünder die 95-Gramm-EU-Vorgabe erreichen beziehungsweise nur knapp verfehlen.

Erst nicht vorhanden, jetzt wieder verfügbar: Renault bringt den Diesel zurück ins Kleinwagensegment. Auch er soll helfen, den CO2-Ausstoß in Richtung der 95-Gramm-Vorgaben zu drücken.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

E-Mobilität Testdrives