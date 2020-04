So vergleichen Sie Kilowatt, Kilogramm etc.

Der Clio TCe100 LPG kostet in der Ausstattungslinie Experience 14.820 Euro netto, ein Aufschlag von 1.000 Euro im Vergleich zum konventionellen Benzinermodell. Der Captur mit LPG-Antrieb ist ab 17.230 Euro netto (Experience) zu haben, hier verlangt Renault 900 Euro Aufpreis zum TCe100.

Für den Kleinwagen Clio und das Mini-SUV Captur bietet Renault ab sofort den 100 PS starken 1,0-Liter-Dreizylinder für den Einsatz mit Flüssiggas (LPG) an. Der LPG-Antrieb ist bivalent ausgelegt, sodass der Motor mit LPG oder Benzin betrieben werden kann. Kunden profitieren von den geringeren Kraftstoffkosten für LPG sowie von der höheren Reichweite, die bis zu 1.000 Kilometer beträgt. Außerdem emittieren LPG-Modelle weniger CO2.

