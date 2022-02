Aus Renault Bank wird Renault Financial Services. Was moderner klingt, hat auch einen handfesten Hintergrund. Die neue Marke soll alle Aktivitäten der jetzigen Marken Renault Bank, Renault Leasing sowie die Versicherungs- und Dienstleistungsparte der Franzosen unter einem Dach bündeln. Rechtlich gehören die Financial Services weiterhin zur RCI Banque.

