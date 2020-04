700 Strom-Trucks in Europa

Für die Produktion von Elektroautos wird Renault weiterhin auf die 2017 beziehungsweise 2019 gegründeten Joint Ventures eGT New Energy Automotive und Jangxi Jianling Group Electric Vehicle (JMEV) setzen. Seit wenigen Monaten produziert eGT bereits das günstige Elektro-SUV City K-ZE, das voraussichtlich 2021 als Dacia-Modell auch in Europa angeboten wird.

Renault produziert derzeit im Rahmen des 2013 gegründeten Joint Ventures Donfeng Renault Automobile Company (DRAC) in China Verbrenner-Pkw. Im DRAC-Werk Wuhan werden unter anderem die SUV-Modelle wie Kadjar und Captur hergestellt. Die DRAC wird ihre Aktivitäten einstellen.

Ist der Pkw mit Verbrennungsmotor ein Auslaufmodell? Renault hat in China bereits sein Ende beschlossen. Künftig setzen die Franzosen vor allem auf E-Mobilität.

