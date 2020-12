In der neu aufgelegten Basisvariante "Zen" kommt das Schwestermodell des Nissan X-Trail unter anderem mit Zwei-Zonen-Klimaautomatik, LED-Scheinwerfern und beheizbaren Außenspiegeln daher. Gegenüber dem vorherigen Einstiegsmodell "Life" sind die Preise leicht gesunken.

Zu Preisen ab 28.915 Euro netto ist ab sofort der leicht überarbeitete Renault Koleos bestellbar. Die Einstiegsvariante des Mittelklasse-SUV wird von einem 159 PS starken 1,3-Liter-Turbobenziner angetrieben, alternativ steht ein 183 PS starker 2,0-Liter-Diesel zur Wahl, der auf Wunsch mit Allradtechnik kombinierbar ist. Für die Kraftübertragung sorgen in allen Ausführungen Automatikgetriebe.

