Renault renoviert sein großes SUV Koleos. Der in Korea gebaute Fünfsitzer erhält einen neuen Kühlergrill, mehr Chromzierrat und einen modifizierten Unterfahrschutz. Dazu gibt es neue Vordersitze mit ausziehbarer Oberschenkelauflage und Massagefunktion sowie verstellbare Lehnen im Fond. An Stelle des bisher angebotenen 2,0-Liter-Diesels mit 177 PS stehen nun ein 150 PS starker 1,8-Liter-Motor und ein 2,0-Liter-Selbstzünder mit 190 PS zur Wahl. Ersteren gibt es nur mit Frontantrieb, bei letzterem ist Allradantrieb Serie. Beide Triebwerke sind an eine stufenlose Automatik gekoppelt. Preise nennt der Hersteller nicht, sie dürften jedoch auf dem Niveau des knapp 30.200 Euro netto teuren Vorgängermodells liegen.

Mit einem neuen, sauberen Dieselmotor und mehr Chrom geht der größte Renault SUV in seine zweite Lebenshälfte. Auch Innen haben die Franzosen ordentlich nachgebessert.

