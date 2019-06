Mit schwarzen Designakzenten und umfangreicher Ausstattung warten die „Black Edition“-Sondermodelle von Renault Scénic und Grand Scénic auf. Bei den beiden Kompakt-Vans sind die 20-Zoll-Felgen, der Dachhimmel und die Scheinwerfereinfassungen in Schwarz gehalten, zur Ausstattung zählen außerdem LED-Scheinwerfer, Panorama-Glasdach, Kunstleder-Alcantara-Sitze und ein Bose-Soundsystem. Für Sicherheit sorgen unter anderem Spurhaltehelfer, Totwinkelwarner und Notbremsassistent. Die Preisliste startet bei 28.000 Euro netto für den Scénic mit dem 140 PS starken 1,3-Liter-Turbobenziner, die Langversion Grand kostet 1.200 Euro mehr.

Renault legt ein Sondermodell des Scénic auf. Und packt fast alles an Bord, was die Optionsliste hergibt.

Who is Who Pkw