Außerdem sind nun weitere Assistenten verfügbar. Zum Angebot zählen unter anderem adaptiver Tempopilot, Spurhalte-Warner, Notbremsassistent und Totwinkel-Warner. Optisch erkennt man die überarbeiteten Varianten an einer geneigteren Motorhaube sowie geänderte Stoßfänger und LED-Scheinwerfer. Zudem halten im Innenraum Chrom-Applikationen sowie neue Staufächer und Ablagemöglichkeiten Einzug. Neu ist ein Handschuhfach mit sechs Litern Inhalt, das sich auf Knopfdruck wie eine Schublade öffnet.

Renault frischt die Pkw-Varianten des Transporters Trafic auf. Der Combi für bis zu 9 Personen sowie die Shuttle-Version Spaceclass fahren ab Frühjahr 2021 unter anderem mit Überarbeitungen an Front und Innenraum und neuen Assistenten vor. Außerdem sind für die Personentranporter neue Diesel erhältlich.

Renault hat seinen Trafic aufgefrischt. Die Personentransport-Varianten kommen mit neuem Look und Euro 6d-Motoren.

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

Who is Who Pkw