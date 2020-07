Der elektrische Stadtflitzer Renault Twingo Z.E. steht in den Startlöchern. Damit man ihn nicht übersieht, gibt es ihn in einem auffälligen Lackton.

Zum Markstart des am Ende des Jahres debütierenden Twingo Z.E. bietet Renault den elektrischen Stadtflitzer zunächst nur als Sondermodell "Vibes" an. Der 3,62 Meter lange Stromer ist in der Ausführung "Vibes" in einem auffälligen Orange-Farbton lackiert. Zum Serienumfang gehören unter anderem 16-Zoll-Räder mit weißen und orangen Zierelementen sowie das Multimediasystem Easy Link mit 7-Zoll-Touchscreen. Das Sondermodell ist ab Mitte August zu Preisen ab rund 21.596 Euro (alle Preise netto) bestellbar. Ende des Jahres öffnet Renault die Bestellbücher für weitere Ausstattungsversionen des elektrischen Twingo, darunter die ab 20.306 Euro erhältliche Basisversion. Der Twingo Z.E. profitiert von der Innovationsprämie aus dem Konjunkturpaket, die Renault auf 8.403 Euro aufrundet. Entsprechend gibt es den Twingo in der Basis inklusive Förderung ab 11.903 Euro.

Der viersitzige Twingo Z.E. wird von einem 81 PS starken E-Motor angetrieben. Für die Energieversorgung ist eine 22 kWh große Batterie zuständig, die bis zu 190 Kilometer Reichweite (WLTP) ermöglicht.