Zu Preisen ab rund 31.764 Euro netto bietet Renault den Elektrokleinwagen Zoe ab sofort in der üppig ausgestatteten Version Riviera an. Das Sondermodell setzt auf der Top-Ausstattung Intens in Kombination mit dem Winterpaket auf. Entsprechend sind das Infotainmentsystem Easy Link mit Navigation, Klimaautomatik, Rückfahrkamera sowie Heizung für Sitze und Lenkrad an Bord. Besonderheiten der Riviera-Ausstattung sind 16-Zoll-Alus sowie Ledersitze in Navy-Blau oder Sand-Grau. Die Lederfarben finden sich außerdem auf Armaturentafel und den Armlehnen wieder. Der Riviera bietet nahezu Vollausstattung. Zu den wenigen aufpreispflichtigen Extras gehört ein Audiosystem von Bose.

Foto: Renault Für den weitgehend vollausgestatteten Zoe Riviera kann der Kunde Ledersitze in Navy-Blau bekommen

Angetrieben wird der Zoe Riviera zudem vom 135 PS starken R135-Motor in Kombination mit der 52-kWh-Batterie, die 380 Kilometer Reichweite erlaubt.