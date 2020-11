Wasserschaden am Auto

Das AG Heinsberg hat nun in einem Urteil jetzt unmissverständlich klargestellt: Es sind auch die Kosten für eine Fahrzeugdesinfektion zu erstatten. Eine solche ist in Zeiten der Corona-Pandemie nach erfolgter Reparatur eines Fahrzeugs, die ein Berühren des Fahrzeugs durch Dritte erfordert, notwendig (AG Heinsberg, Az.: 18 C 161/20).

Im Moment streiten sich Werkstätten, Versicherer und Flottenbetreiber häufig, wer nach einer Unfallreparatur die Kosten für die Desinfektion des Fahrzeugsinnenraums übernimmt. Noch Anfang 2020 hatten die meisten Versicherer den mit der Desinfektion verbundenen Mehraufwand erstattet. Doch laut den Erfahrungen der Rechtsanwaltskanzlei Voigt begann mehrheitlich zur Allianz gehörende Prüfdienstleister Control Expert bereits im Mai damit, diese Kosten systematisch aus den Rechnungen zu streichen. Mit der pauschalen Begründung, die Erstattung der Kosten sei nicht erforderlich. Nach Auffassung der Kanzlei Voigt dies im klaren Widerspruch zur eindeutigen Stellungnahme des Robert Koch Instituts , der zufolge eine Übertragung durch kontaminierte Oberflächen insbesondere in der unmittelbaren Umgebung der infektiösen Person nicht auszuschließen sei.

Wenn Werkstätten nach der Reparatur den Firmenwagen desinfizieren, so dürfen diese Kosten nicht aus der Rechnung gestrichen werden.

