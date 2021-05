So bleibt Ihre Flotte wertstabil

Elektrisch in die Zukunft

Für Unternehmen, die schon vor drei Jahren E-Autos gekauft hatten, gibt’s schlechte Nachrichten. Laut der deutschen Automobil Treuhand (DAT) haben E-Autos innerhalb von drei Jahren prozentual in etwa so viel an Wert verloren wie Benziner. Seit es aber die höheren Kaufprämien gibt, sacken die Restwerte ab. Während dreijährige Benziner mit 45.000 bis 60.000 Kilometer Laufleistung beim Verkauf noch 56,6 Prozent ihres Neuwertes bringen und vergleichbare Diesel 52,5, sind es bei batterieelektrischen nur noch 50,6 Prozent.

Dauernd neue Rekorde bei den Neuzulassungen von E-Autos erwecken den Eindruck, dass man etwas verpasst, wenn der neue Dienstwagen nicht auch elektrisch fährt. Fürs Fuhrparkmanagement ist die Entscheidung nicht so leicht: Neben dem durch die Kaufprämie oft sehr attraktiven Kaufpreis sowie der nutzerfreundlichen Dienstwagensteuer darf die Wiedervermarktung nicht aus dem Blickfeld geraten.

Neue Elektroautos verkaufen sich wie geschnitten Brot. Gebrauchte Stromer dagegen stehen sich oft die Reifen platt – auch wegen der hohen Förderung von Neuwagen. Flottenmanager sind wegen unsicherer Restwerte in der Zwickmühle: Sollen sie kaufen oder besser leasen?

