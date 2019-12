VW ID Buzz in Katar

VW ID Buzz in Katar Shuttle für Fußball-WM

VW ID Buzz in Katar

Die E-Auto-Förderung sorgt für einen höheren Wertverlust bei elektrifizierten Pkw. Die Marktbeobachter von DAT haben nun angekündigt, die Restwertprognose für neue E-Autos und Plug-in-Hybride im kommenden Jahr um bis zu drei Prozent zu senken. Bislang galten E-Mobile als extrem wertstabil, auch, weil das Angebot an gebrauchten Modellen gering war.

Who is Who Pkw