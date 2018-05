Saubere Diesel-Pkw der neuesten Generation sind wieder wertstabil. So zumindest lautet die Restwert-Prognose von "Focus Online" und dem Beratungsinstitut Bähr & Fess Forecast. Dass Euro-6d-temp-Modellen auf absehbare Zeit keine Fahrverbote drohen und, dass durch die Diesel-Skepsis der Autokäufer gleichzeitig das künftige Angebot an Gebrauchtwagen mit Selbstzünder schrumpft, stützt nach Einschätzung der Experten die künftige Nachfrage.

Im Rahmen der Prognose wurden zudem die kommenden Restwertriesen ermittelt. Die Modelle mit dem höchsten Werterhalt sind der Porsche Macan in der Benzinerversion und der Range Rover Evoque als Diesel. Die SUV dürfte 2022 noch 59,5 Prozent ihres Neupreises einbringen. Insgesamt erobert Porsche in sechs Fahrzeugklassen den Platz des Restwertriesen, Mini und Mercedes kommen auf je drei Klassensiege. Am häufigsten unter die Top 3 schaffte es Audi mit elf Modellen.