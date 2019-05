In Fulda findet mit der Messe Rettmobil die IAA für Fans von Blaulicht-Fahrzeugen statt. Auch in diesem Jahr präsentieren die Autohersteller ihre Modelle für die Notfall-Behörden.

Rot und weiß sind wie jedes Jahr die Trendfarben auf der Rettmobil in Fulda (15. bis 17. Mai). Bei der diesjährigen Ausgabe der Fachmesse für Feuerwehr- und Krankenwagen zeigen sich unter anderem eine brandneue Mittelklasselimousine und ein eiliger Nutzfahrzeugklassiker.

BMW präsentiert den Anfang des Jahres präsentierten neuen 3er in sogenannter "verdeckter Ausführung" für die Feuerwehr-Einsatzleitung. Die in "Melbournerot Metallic" lackierte Limousine verzichtet auf eine dachmontierte Blaulicht-Einheit, aktiviert im Einsatzfall stattdessen Frontblitzer im Kühlergrill. Zusätzlich gibt es eine Magnetleuchte, die bei Bedarf aufs Dach gesetzt wird. Den Antrieb übernimmt ein 2,0-Liter-Diesel mit 190 PS, der seine Kraft über eine Achtgangautomatik an alle vier Räder leitet. Neben ihrem neuesten Modell präsentiert der Münchner Hersteller auch eine Auswahl schon länger bekannter Fahrzeuge: vom X3 und 2er Grand Tourer in Notarzt-Ausführung bis zum Enduro-Motorrad F 750 GS im Feuerwehr-Design.

Mercedes zeigt in Fulda den GLC als direkt ab Werk erhältliches Notarzt-Fahrzeug. Das Mittelklasse-SUV verfügt über eine notfallmedizinische Grundausstattung sowie Notarzt-Utensilien. Der Innenraum ist mit der AMG Interieur Line ausgestattet, Rückfahrkamera, Smartphone-Integration und ein schlüsselloses Schließsystem sorgen für Komfort. Flankiert wird der GLC unter anderem von einem Sprinter-Rettungswagen und dem unverwüstlichen Offroad-Nutztier Unimog – in diesem Fall als Tanklöschfahrzeug. Bei VW steht der große Transporter Crafter im Mittelpunkt, der unter anderem als Notfallkrankenwagen mit neuartiger LED-Blaulichteinheit und als Logistik-Gerätewagen zu sehen ist. Dazu gesellt sich ein Tiguan als Feuerwehr-Kommandowagen.

In Fulda zu sehen sind aber nicht nur Einsatz- und Behördenfahrzeuge. Auch behindertengerecht umgebaute Autos sind zu sehen. So bietet Mercedes den Sprinter für Personen mit eingeschränkter Mobilität zur Miete an, Opel zeigt unter anderem den neuen Zafira Life sowie den Combo Life mit behindertengerechtem Umbau.