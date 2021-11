Die Rewe-Gruppe mit ihren Supermarktketten Rewe und Penny will gemeinsam mit den Energieversorgern EnBW und Shell ein Ladenetzwerk mit einer großen Zahl an Schnellladesäulen für E-Autos errichten. Demnach sollen bis Ende 2024 an 400 Penny- und Rewe-Märkten und weiteren Mietobjekten in Deutschland allein 2.000 Schnellladepunkte neu hinzukommen. Außerdem sind bis zu 4.000 weitere Ladepunkte geplant. Zusammen mit bereits bestehenden Ladeangeboten, derzeit finden sich diese an 130 Märkten der Gruppe, werden so bis Mitte der 20er-Jahre weit über 6.000 Ladepunkte an Objekten des Supermarkt-Riesen zur Verfügung stehen. Demnach dürfte rund ein Drittel der Punkte besonders schnelles Laden erlauben.

Stellantis baut Ladenetz Anschluss für Europa

EnBW wird nach eigenen Angaben an mehreren hundert gemeinsamen Standorten Ladesäulen installieren. Bis zu zwölf Schnellladepunkte sollen dabei pro Standort entstehen. Darunter werden sich Ladesäulen der 300-kW-Klasse befinden, an denen sich innerhalb von 5 Minuten Strom für 100 Kilometer nachtanken lässt. Viele E-Autonutzer werden so in Zukunft die Möglichkeit bekommen, ihren Bedarf an Fahrstrom weitgehend während ihrer Einkäufe zu decken. In diesem Jahr will EnBW mit der Planung der ersten 100 Rewe-/Penny-Standorte starten. Ab dem kommenden Jahr sollen dann die ersten Supermarkt-Schnelllader in Betrieb gehen.