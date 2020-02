Hier staut man am längsten

TomTom Traffic Index 2019 Hier staut man am längsten

Sammeltaxis sparen Geld, sind sie doch deutlich billiger als ein exklusiv gechartertes Taxi. Deshalb nutzen auch viele Geschäftsreisende solche Ridesharing-Angebote. In Hamburg beispielsweise können sie die gold-schwarzen elektrischen VW-Busse von Moia nutzen. Man bucht per App und bekommt Preis und späteste Ankunftszeit am Ziel vorab genannt.

Who is Who Pkw

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives