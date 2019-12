Autopilot und Co.

Autopilot und Co. Marketing-Namen versprechen zu viel

So wird das Gepäck richtig verstaut

Zur Zahl der eingesetzten Fahrzeuge und deren technischer Ausstattung machen die beiden schwäbischen Unternehmen keine Angaben. Zur Sicherheit ist jedoch jederzeit ein menschlicher Fahrer an Bord.

Daimler und Bosch haben im US-amerikanischen San José ihren automatisierten Mitfahrservice gestartet. Automatisierte S-Klasse-Fahrzeuge transportieren ab sofort einen ausgewählten Nutzerkreis zwischen Stadtzentrum und einem Außenbezirk. Bestellt werden die Limousinen per App. Die beiden Unternehmen erhoffen sich von dem Projekt Erkenntnisse darüber, wie selbstfahrende Autos in ein intermodales Mobilitäts-System integriert werden können.

Who is Who Pkw