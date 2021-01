Zum 1. November 2016 hatte Claudia Vogt die Leitung des Gewerbe- und Großkundengeschäfts in der deutschen Ford-Organisation übernommen und ausgebaut. Jetzt verantwortet sie als Direktorin das Nutzfahrzeuggeschäft von Ford in Deutschland, Österreich und Schweiz. Ihre Nachfolge im Flottengeschäft tritt Kerstin Glanzmann-Schaar an, die zuvor den Bereich Revenue Management von Ford Europe leitete.

Claudia Vogt (Ford) "Wir starten optimistisch in das Jahr"

Beide Führungskräfte berichten an Hans-Jörg Klein, den stellvertretenden Vorsitzenden der Geschäftsführung der Ford Werke GmbH. Claudia Vogt trat 1987 als Trainee bei Ford ein und hatte seitdem verschiedene Führungspositionen in der deutschen und europäischen Ford-Organisation inne. Auch Kerstin Glanzmann-Schaar trat als Trainee ein (1991) und bekleidete verschiedene Führungspositionen in Deutschland und Europa.