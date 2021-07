Die "Fast Track AI" genannte App erkennt Position und Art der Schäden und bemerkt, wo Bauteile fehlen. Die Kosten für Reparatur oder Ersatz werden online aus einer ständig aktualisierten Datenbank abgerufen, die Restwertermittlung erfolgt unter anderem mit Hilfe von Kennzeichen und Fahrzeugidentifikationsnummer. So sollen etwa wirtschaftliche Totalschäden schnell erkannt werden. Kosten für den Software-Service nennt die DAT nicht.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings

firmenauto test drive 2021