Schadenmanagement mit KI-Technologie Vorteile für Fuhrparkbetreiber?

Unfallschäden, können nicht nur teuer werden, sondern sind in der Regel aufgrund langer Wartezeiten und komplizierte Abwicklungsprozesse sehr aufwendig. Das könnte sich künftig für AFC-Kunden ändern. Eine neue KI-basierte Software soll Schäden schnell und präzise erfassen. Darüber hinaus erstellt die KI innerhalb von Minuten eine genaue Kalkulation, und der Fahrer erhält sofort eine Rückmeldung. Der gesamte Vorgang, der früher Tage in Anspruch nahm, ist nun nach eigenen Angaben in Rekordzeit abgeschlossen. Möglich wird das laut AFC durch die Integration der KI-basierten Software von Fiasco, für die sich der Anbieter von Schaden-, Reparatur-, Risikomanagement- und Versicherungslösungen nach einer erfolgreichen internen Testphase entschieden hat.

Optimierung durch KI-gestützte Schnittstelle

Der digitale AFC-Schadenprozess, der sowohl die Schadenabwicklung als auch die Schadenkalkulation umfasst, wird durch eine neue Schnittstelle optimal ergänzt. Die KI von Fiasco verarbeitet die Schadenbilder und erstellt automatisierte, höchst genaue Kalkulationen. Diese Innovation führt zu einer erheblichen Zeitersparnis, was sowohl Kosten als auch Standzeiten reduziert und die Servicequalität deutlich erhöht.

Vorteile für alle Beteiligten im Fuhrpark

Nicht nur die Fuhrparkverantwortlichen profitieren von einem effizienteren Prozess, auch die Fahrer erleben eine einfachere und schnellere Schadenabwicklung. Zudem sind unabhängige Schadengutachter und Versicherungen über die neue Schnittstelle eingebunden, was die Effizienz weiter steigert.

"Ein effizientes Schadenmanagement, das für Fuhrparkverantwortliche einfach funktioniert sowie Kosten und Aufwand so gering wie möglich hält, ist seit jeher der Anspruch von AFC", so Daniele Baldino, CEO von AFC. "Zum Grundsatz dieser aktiven Prozesssteuerung gehört die kontinuierliche prozess- und kundenorientierte Weiterentwicklung. Durch die Integration einer KI-Lösung in den AFC-Schadenprozess können wir eine signifikante Zeitersparnis erzielen – das senkt Kosten- und Standzeiten und erhöht die Servicequalität deutlich."