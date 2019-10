Die Annahmen zur Verbrauchsminderung der Antriebe und zur CO2-Minderung durch Biokraftstoffe seien unrealistisch, der Antriebswechsel auf Oberleitungs-Lkw und Co. zweifelhaft. Hintergrund der Berechnungen sind Pläne des Klimakabinetts, den CO2-Ausstoß im Straßenverkehr bis 2030 um 68 Millionen Tonnen pro Jahr zu senken. 2050 soll die Bundesrepublik komplett klimaneutral sein.

Who is Who Pkw