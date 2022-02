In Not- und Unglücksfällen steht die Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes, das Technische Hilfswerk (THW), der Bevölkerung mit Technik und Know-How in Deutschland und weltweit zur Seite. Damit die ehren- und hauptamtlichen Einsatzkräfte schnell und sicher an ihren Einsatzort kommen, sind gut ausgestattete und verlässliche Mannschaftstransportwagen notwendig.

Rund 250 Sprinter-Fahrzeuge hat Mercedes-Benz Vans zuletzt an das THW ausgeliefert. Die letzten 39 davon, jetzt am Produktionsstandort des Aufbauherstellers und VanPartners, der Firma Binz Automotive, im sächsischen Plauen. Kersten Trieb, Leiter der Abteilung Behörden- und Sonderfahrzeuge des Mercedes‑Benz Vertrieb Deutschland, anlässlich der Übergabe: „Ich freue mich sehr, dass wir heute unsere letzten Sprinter Mannschaftstransportwagen des aktuellen Auftrags übergeben und so einen Beitrag für die wichtigen Aufgaben des THW leisten können. Gerade in Notsituationen ist es wichtig, dass die Helferinnen und Helfer sicher und verlässlich an ihren Einsatzort kommen, da jede Minute entscheidend sein kann. Unser bewährter Mercedes‑Benz Sprinter kann hier ein wichtiges ‚Werkzeug‘ für eine rechtzeitige und effektive Hilfe sein.“

Sprinter Kastenwagen mit Umbau

Als Basis der THW-Mannschaftstransportwagen dient der Sprinter Kastenwagen mit Wandlerautomatikgetriebe, welches im Betrieb schnelle und komfortable Schaltübergänge und dadurch ein effizientes und gutes Vorankommen ermöglicht Die Fahrzeuge werden in der Standardlängen- und Hochdachausführung, sowie mit Tempomat und Anhängerkupplung geliefert. Außerdem enthalten sie die serienmäßigen Sicherheitsausstattungen ABS, ESP® der modernsten Generation und den Seitenwind-Assistenten, der dabei hilft, Einflüsse von Windböen auf das Fahrzeug zu reduzieren. Für ihren geplanten Einsatz als Mannschaftstransportwagen sind sie bereits ab Werk mit einer Rundumverglasung versehen.

Binz hat den Einbau von zwei Sitzreihen mit jeweils zwei Einzelsitzen im Fond, diversen Stauräumen und Gepäcknetzen für Einsatzkleidung, Ausrüstung und Technik sowie einem Klapptisch und Whiteboard-Magnetwand für die Einsatzplanung vorgenommen. Die seitliche Verglasung im hinteren Laderaum wird innen mit Metallgittern gegen Beschädigungen durch Ladung geschützt. Gepäcksicherungsgitter sorgen für den Schutz der Passagiere im Fond. Die verbaute Sondersignalanlage der Firma Hella ermöglicht ein rasches Durchkommen bei der Anfahrt und ein Handscheinwerfer dient der Orientierung am Einsatzort. Eine Warmluftzusatzheizung ab Werk sowie der extra verbaute Dachlüfter sorgen, je nach Jahreszeit, für angenehme Temperaturen und Frischluft im Innenraum, auch bei längeren Standzeiten. Allein im vergangenen Jahr hat Binz fast 2.000 Fahrzeuge des Hauses Mercedes‑Benz aus- und umgebaut.