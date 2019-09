In Deutschland recht günstig

Unterhaltskosten E-Autos In Deutschland recht günstig

Die ersten neuen Schnellladesäulen sollen in Dänemark ans Netz gehen, weitere Länder folgen. Aktuell sind europaweit rund 140 Stationen in Betrieb, bis Ende 2020 sollen es 400 werden, platziert vor allem entlang der europäischen Hauptverkehrsadern. Die sogenannte High-Power-Charging-Säulen (HPC) bieten eine konkurrenzlos hohe Ladeleistung von bis zu 350 kW, allerdings sind bislang keine Fahrzeuge verfügbar, die diese ausschöpfen könnten.

Die Ladesäulen der Infrastruktur-Allianz Ionity sollen schöner und besser erkennbar werden. Auf der IAA hat das von Daimler , Ford , BMW , Hyundai und Volkswagen betriebene Schnellladeprojekt nun das künftige Design seiner ultraschnellen Hochleistungs-Stromzapfsäulen vorgestellt. Zum Start des Netzausbaus 2017 hatte das Unternehmen zunächst optisch einfachere Modelle verwendet. Die neuen Ausführungen sind 2,60 Meter hoch und tragen einen LED-Leuchtring an der Spitze. Die Farbe ist variabel und zeigt unter anderem den aktuellen Ladezustand an.

Who is Who Pkw