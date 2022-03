Mit schwarz-weißer Zweifarb-Karosserie und umfangreicher Ausstattung wartet der Opel Mokka als Sondermodell „Individual“ auf. Motorhaube sowie Dach des weiß lackierten Mini-SUV sind in Schwarz gehalten und tragen einen weißen Zierstreifen. Für Kontrast sorgen rote Zierelemente an Flanken und Felgen. Zur weiteren Ausstattung zählen Matrix-LED-Scheinwerfer, Digital-Cockpit und Navigationssystem. Neben 18-Zoll-Felgen mit Sommerreifen wird ein zweiter Satz inklusive Winterpneus mitgeliefert. Für den Antrieb sorgt ein 130 PS starker 1,2-Liter-Dreizylinderbenziner, der an eine Achtstufenautomatik gekoppelt ist. Die Preise starten bei 31.180 Euro netto. Als Basismodell ist der kleine Crossover mit weniger Leistung und Ausstattung ab rund 17.900 Euro netto zu haben.

Der Opel Mokka hatte immer schon Lifestyle-Flair. In einer neuen Edition legt der kleine Crossover viel Wert auf Äußerlichkeiten.

